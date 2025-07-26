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Майже три години під КАБами, балістикою і "Шахедами": Харків зазнав масованої атаки РФ

Субота 26 липня 2025 04:38
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Майже три години під КАБами, балістикою і "Шахедами": Харків зазнав масованої атаки РФ Фото: місто атакували понад десяток "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 26 липня атакували Харків майже три години. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Харків майже три години перебував під масованою комбінованою атакою. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння - керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що попередньо, зафіксовано 4 удари керованими авіабомбами, 2 удари балістичними ракетами та близько 15 атак "Шахедами".

Російські обстріли в ніч на 26 липня

Нагадаємо, що цієї ночі після балістичної атаки РФ по Харкову, в місті було зафіксовано пошкодження.

Зокрема, попередньо, один з КАБів вдарив по непрацюючому цивільному підприємству, внаслідок чого у навколишніх житлових будинках були вибиті шибки.

"Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто", - написав згодом мер.

Крім того, було відомо про двох постраждалих, а після атаки балістикою про поранених (але кількість невідома).

Зазначимо, що цієї ночі ворог комбіновано атакував Дніпро, Кам'янське та Харків. Детальніше про послідовність атаки і що відомо - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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