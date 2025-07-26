Почти три часа под УАБами, баллистикой и "Шахедами": Харьков массированно атаковала РФ
Россияне в ночь на 26 июля атаковали Харьков почти три часа. Враг применил сразу несколько типов вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Харьков почти три часа находился под массированной комбинированной атакой. Враг применил сразу несколько типов вооружения - управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.
Он добавил, что предварительно, зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "Шахедами".
Российские обстрелы в ночь на 26 июля
Напомним, что этой ночью после баллистической атаки РФ по Харькову, в городе были зафиксированы повреждения.
В частности, предварительно, один из КАБов ударил по неработающему гражданскому предприятию, в результате чего в окружающих жилых домах были выбиты стекла.
"В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто", - написал впоследствии мэр.
Кроме того, было известно о двух пострадавших, а после атаки баллистикой о раненых (но количество неизвестно).
Отметим, что этой ночью враг комбинированно атаковал Днепр, Каменское и Харьков. Подробнее о последовательности атаки и что известно - читайте в материале РБК-Украина.
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