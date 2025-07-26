ua en ru
Сб, 26 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почти три часа под УАБами, баллистикой и "Шахедами": Харьков массированно атаковала РФ

Суббота 26 июля 2025 04:38
UA EN RU
Почти три часа под УАБами, баллистикой и "Шахедами": Харьков массированно атаковала РФ Фото: город атаковали более десятка "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 26 июля атаковали Харьков почти три часа. Враг применил сразу несколько типов вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков почти три часа находился под массированной комбинированной атакой. Враг применил сразу несколько типов вооружения - управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.

Он добавил, что предварительно, зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "Шахедами".

Российские обстрелы в ночь на 26 июля

Напомним, что этой ночью после баллистической атаки РФ по Харькову, в городе были зафиксированы повреждения.

В частности, предварительно, один из КАБов ударил по неработающему гражданскому предприятию, в результате чего в окружающих жилых домах были выбиты стекла.

"В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто", - написал впоследствии мэр.

Кроме того, было известно о двух пострадавших, а после атаки баллистикой о раненых (но количество неизвестно).

Отметим, что этой ночью враг комбинированно атаковал Днепр, Каменское и Харьков. Подробнее о последовательности атаки и что известно - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Харьков
Новости
"У этих встреч есть один зритель": политолог объяснил важность переговоров в Стамбуле
"У этих встреч есть один зритель": политолог объяснил важность переговоров в Стамбуле
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте