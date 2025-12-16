Майже третина всіх зіткнень - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карти боїв

Станом на 16:00 вівторка, 16 грудня, на фронті сталося 167 бойових зіткнень. Майже третина з них відбулась на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби росіяни обстріляли з артилерії та мінометів громади населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Привілля, Рогізне Сумської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 71 обстріл, сім з яких - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.
На Куп’янському напрямку росіяни 22 рази атакували підрозділи ЗСУ і намагалися витіснити їх із займаних позицій в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки. Дотепер тривають десять бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку РФ здійснила 22 атаки на українські позиції у районі Торського та у бік населених пунктів Степове, Коровин Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка. Наразі ще тривають 13 боєзіткнень.
На Слов’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися на позиції українських захисників у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено. Дотепер тривають два боєзіткнення.
На Краматорському напрямку російська армія один раз намагалася наступати у бік Бондарного.
На Костянтинівському напрямку відбулося дев’ять зіткнень поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки. П’ять боїв досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 52 спроби наступу на позиції ЗСУ у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії. Сили оборони утримують позиції та вже відбили 41 атаку.
На Олександрівському напрямку ЗСУ відбили 19 ворожих атак. Окупанти намагаються просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного. Досі триває одне боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку відбулось 25 боєзіткнень, в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя. Дотепер тривають три бойових зіткнення.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив сім спроб прорвати українську оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського. РФ завдала авіаційного удару по району населеного пункту Новояковлівка.
Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 190 620 військових. Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб.
ЗСУ знешкодили дев’ять танків, шість бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 442 безпілотників, 177 одиницю автомобільної техніки, підводний човен та одну важку вогнеметну систему окупантів.