Майже третина всіх зіткнень - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карти боїв

Протягом доби росіяни обстріляли з артилерії та мінометів громади населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Привілля, Рогізне Сумської області.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 71 обстріл, сім з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку росіяни 22 рази атакували підрозділи ЗСУ і намагалися витіснити їх із займаних позицій в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки. Дотепер тривають десять бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку РФ здійснила 22 атаки на українські позиції у районі Торського та у бік населених пунктів Степове, Коровин Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка. Наразі ще тривають 13 боєзіткнень.

На Слов’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися на позиції українських захисників у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Краматорському напрямку російська армія один раз намагалася наступати у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку відбулося дев’ять зіткнень поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки. П’ять боїв досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 52 спроби наступу на позиції ЗСУ у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії. Сили оборони утримують позиції та вже відбили 41 атаку.

На Олександрівському напрямку ЗСУ відбили 19 ворожих атак. Окупанти намагаються просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного. Досі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 25 боєзіткнень, в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя. Дотепер тривають три бойових зіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив сім спроб прорвати українську оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського. РФ завдала авіаційного удару по району населеного пункту Новояковлівка.