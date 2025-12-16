Почти треть всех столкновений - на Покровском направлении: Генштаб обновил карты боев

По состоянию на 16:00 вторника, 16 декабря, на фронте произошло 167 боевых столкновений. Почти треть из них состоялась на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В течение суток россияне обстреляли из артиллерии и минометов общины населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Приволье, Рогизное Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 10 боевых столкновений. Оккупанты совершили 71 обстрел, семь из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили семь вражеских атак в районах населенных пунктов Прилипка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодезного.
На Купянском направлении россияне 22 раза атаковали подразделения ВСУ и пытались вытеснить их с занимаемых позиций в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки. До сих пор продолжаются десять боевых столкновений.
На Лиманском направлении РФ осуществила 22 атаки на украинские позиции в районе Торского и в сторону населенных пунктов Степное, Коровин Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка. Сейчас еще продолжаются 13 боестолкновений.
На Славянском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться на позиции украинских защитников в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
На Краматорском направлении российская армия один раз пыталась наступать в сторону Бондарного.
На Константиновском направлении произошло девять столкновений вблизи Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Пять боев до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 52 попытки наступления на позиции ВСУ в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришино, Звирово, Сергеевки, Новопавловки, Филии. Силы обороны удерживают позиции и уже отбили 41 атаку.
На Александровском направлении ВСУ отбили 19 вражеских атак. Оккупанты пытаются продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Красногорское, Злагода и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Гуляйпольском направлении состоялось 25 боестолкновений, в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Ореховском направлении враг совершил семь попыток прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского. РФ нанесла авиационный удар по району населенного пункта Новояковлевка.
Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 190 620 военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек.
ВСУ обезвредили девять танков, шесть боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, 442 беспилотника, 177 единиц автомобильной техники, подводную лодку и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.