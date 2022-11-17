Майже третина населення України залишилася без світла після ударів РФ, - Зеленський

У четвер, 17 листопада, ввечері понад 10 мільйонів українців залишилися без електропостачання після чергових ударів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Весь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знову аварійні відключення світла на додачу до планових, стабілізаційних. На сьогоднішній день понад 10 мільйонів українців без електрики. Найбільше - у Вінницькій області, Одеській, Сумській, Києві. Ми робимо все , щоб нормалізувати постачання", - заявив президент.

За його словами, у Дніпрі постраждалим внаслідок атаки РФ людям надають медичну допомогу, а в Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який було знищено окупантами.