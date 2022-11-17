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Почти треть населения Украины осталась без света после ударов РФ, - Зеленский

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Киев, Четверг 17 ноября 2022 22:52
Почти треть населения Украины осталась без света после ударов РФ, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 17 ноября, вечером более 10 миллионов жителей Украины остались без электроснабжения после очередных ударов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Весь день идет ликвидация последствий очередной ракетной атаки против Украины. Снова аварийные отключения света вдобавок к плановым, стабилизационным. На сегодняшний день более 10 миллионов украинцев без электричества. Больше всего - в Винницкой области, в Одесской, Сумской, в Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки", - заявил президент.

По его словам, в Днепре пострадавшим в результате атаки РФ людям оказывают медицинскую помощь, а в Запорожье продолжается разбор завалов жилого дома, который был уничтожен оккупантами.

Напомним, ранее в ДТЭК отмечали, что украинская энергосистема, вследствие массированных российских обстрелов, претерпела беспрецедентные разрушения.

Также мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки есть пострадавший.

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