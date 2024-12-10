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Майже стертий ворожими ударами. ЗСУ показали, який вигляд має Торецьк

Ілюстративне фото: наслідки удару по Торецьку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на грудень у прифронтовому Торецьку перебувають ще 1,5 тисячі цивільних. Місто майже стерте з лиця землі внаслідок ворожих ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) й артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

"На 2014 рік у Торецьку жили своє повноцінне життя близько 70 тисяч людей… А от вже на грудень 2024-го - близько півтори тисячі місцевих відмовляються виїжджати з, колись славетного, міста. Така нині чисельність населення у Торецьку. Від якого вже майже нічого не лишилося після приходу "визволителів", - зазначили у "Хортиці". 

Ситуація у Торецьку 

На початку вересня росіянам вдалось зайти на територію Торецька Донецької області. Відтоді у прифронтовому місті тривають вуличні бої. Як розповідала речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, наразі ворог контролює східну частину Торецька

Вчора, 9 грудня, 12-та бригада "Азов" показала нічні ураження окупантів ударними дронами біля прифронтового міста. 

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

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