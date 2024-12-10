RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Почти стертый вражескими ударами. ВСУ показали, как выглядит Торецк

Иллюстративное фото: последствия удара по Торецку (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на декабрь в прифронтовом Торецке находятся еще 1,5 тысячи гражданских. Город почти стерт с лица земли в результате вражеских ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБами) и артиллерией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

"На 2014 год в Торецке жили свою полноценную жизнь около 70 тысяч человек... А вот уже на декабрь 2024-го - около полутора тысяч местных отказываются выезжать из, когда-то славного, города. Такова ныне численность населения в Торецке. От которого уже почти ничего не осталось после прихода "освободителей", - отметили в "Хортице". 

Ситуация в Торецке 

В начале сентября россиянам удалось зайти на территорию Торецка Донецкой области. С тех пор в прифронтовом городе продолжаются уличные бои. Как рассказывала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, сейчас враг контролирует восточную часть Торецка

Вчера, 9 декабря, 12-я бригада "Азов" показала ночные поражения оккупантов ударными дронами возле прифронтового города. 

Более подробно о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине