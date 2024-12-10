Почти стертый вражескими ударами. ВСУ показали, как выглядит Торецк

"На 2014 год в Торецке жили свою полноценную жизнь около 70 тысяч человек... А вот уже на декабрь 2024-го - около полутора тысяч местных отказываются выезжать из, когда-то славного, города. Такова ныне численность населения в Торецке. От которого уже почти ничего не осталось после прихода "освободителей", - отметили в "Хортице".

Ситуация в Торецке

В начале сентября россиянам удалось зайти на территорию Торецка Донецкой области. С тех пор в прифронтовом городе продолжаются уличные бои. Как рассказывала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, сейчас враг контролирует восточную часть Торецка.

Вчера, 9 декабря, 12-я бригада "Азов" показала ночные поражения оккупантов ударными дронами возле прифронтового города.

Более подробно о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.