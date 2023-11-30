Майже без снігу, але на дорогах слизько: прогноз погоди на останній день осені

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень мокрий сніг очікується лише на заході нашої країни. А саме у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Синоптики попереджають, що місцями прогнозується налипання мокрого снігу. На дорогах західних, північних, більшості центральних регіонів та Харківської області ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень по Україні від -3 до +2 градусів, на півдні до +6. Вночі стовпчики термометрів покажуть -3 -8 градусів, а у південно-східній частині близько нуля.

Погода у Києві

У столиці сьогодні без опадів, але на дорогах слизько. Синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

У Києві вдень температура повітря буде близько нуля, а вночі -4 -6 градусів.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область, а наступного дня й інші південні, центральні та північні регіони накрила негода, яка призвела до знеструмлення тисяч населених пунктів.

Через негоду школярі у частині областей навчалися дистанційно, а поліція фіксувала рекордну кількість ДТП.

За даними МВС, внаслідок негоди в Україні загинули 12 осіб. Ще 23 людини отримали поранення, серед них двоє людей.