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Почти без снега, но на дорогах скользко: прогноз погоды на последний день осени

Фото: в Украине сегодня почти без снега, но на дорогах гололедица (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 30 ноября будет без снега. Но на дорогах ожидается гололедица и налипание мокрого снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем мокрый снег ожидается только на западе нашей страны. А именно, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Синоптики предупреждают, что местами прогнозируется налипание мокрого снега. На дорогах западных, северных, большинства центральных регионов и в Харьковской области гололедица.

Ветер западный, юго-западный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем по Украине от -3 до +2 градусов, на юге до +6. Ночью столбики термометров покажут -3 -8 градусов, а в юго-восточной части около нуля.

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков, но на дорогах скользко. Синоптики предупреждают о гололеде. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

В Киеве днем температура воздуха будет около нуля, а ночью -4 -6 градусов.

Непогода в Украине

Напомним, 26 ноября Одесскую область, а на следующий день и другие южные, центральные и северные регионы накрыла непогода, которая привела к обесточиванию тысяч населенных пунктов.

Из-за непогоды школьники в части областей учились дистанционно, а полиция фиксировала рекордное количество ДТП.

По данным МВД, в результате непогоды в Украине погибли 12 человек. Еще 23 человека получили ранения, среди них два человека.

 

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