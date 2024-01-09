Майже половина населення України потребуватиме гуманітарної допомоги в цьому році, - ООН

В організації зазначають, що після

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В ООН додають, що перший

Біженці з України та допомога від ООН

На початку грудня ООН звернулася із закликом виділити 46 млрд доларів на 2024 рік для допомоги людям, постраждалим від гуманітарних криз по всьому світу, зокрема на Секторі Газа, у Судані та Україні.

За даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців вихали до сусідніх країн, що створило одну з найбільших криз переселення з часів Другої світової війни. Взагалом, за даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень, російське вторгнення в Україну спровокувало переміщення 16,9 млн осіб.