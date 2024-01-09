Майже половина населення України потребуватиме гуманітарної допомоги в цьому році, - ООН

В Організації Об’єднаних Націй вважають, що в 2024 році понад 14,6 мільйона людей, що становить 40% населення України, потребуватимуть гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).
В організації зазначають, що після
"УКГП.
В ООН додають, що перший
На початку грудня ООН звернулася із закликом виділити 46 млрд доларів на 2024 рік для допомоги людям, постраждалим від гуманітарних криз по всьому світу, зокрема на Секторі Газа, у Судані та Україні.
За даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців вихали до сусідніх країн, що створило одну з найбільших криз переселення з часів Другої світової війни. Взагалом, за даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень, російське вторгнення в Україну спровокувало переміщення 16,9 млн осіб.
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