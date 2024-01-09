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Почти половина населения Украины будет нуждаться в гуманитарной помощи в этом году, - ООН

Фото: в ООН назвали количество украинцев, нуждающихся в гуманитарной помощи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Организации Объединенных Наций считают, что в 2024 году более 14,6 миллиона человек, что составляет 40% населения Украины, будут нуждаться в гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В организации отмечают, что после

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В ООН добавляют, что первая

Беженцы из Украины и помощь от ООН

В начале декабря ООН обратилась с призывом выделить 46 млрд долларов на 2024 год для помощи людям, пострадавшим от гуманитарных кризисов по всему миру, в частности, на Секторе Газа, в Судане и Украине.

По данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев выехали в соседние страны, что создало один из крупнейших кризисов переселения со времен Второй мировой войны. В целом, по данным Центра мониторинга внутренних перемещений, российское вторжение в Украину спровоцировало перемещение 16,9 млн человек.

 

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Война России против УкраиныООНГуманитарная помощь