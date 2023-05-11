Російське вторгнення в Україну викликало рекордний в історії потік переселенців, - дослідження

Число внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у всьому світі зросло на 20% і досягло рекордних 71,1 млн осіб минулого року через конфлікти, такі як війна Росії проти України, та кліматичні лиха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Центру моніторингу внутрішніх переміщень ( IDMC ).

За даними центру, війна в Україні спровокувала переміщення 16,9 млн осіб - "найвищий показник, що будь-коли зареєстрований для будь-якої країни".

IDMC повідомив, що майже три чверті переміщених осіб у світі проживають у 10 країнах, включаючи Сирію, Афганістан, Демократичну Республіку Конго, Україну та Судан через конфлікти, що викликали значне переміщення у 2022 році.

"Конфлікти та насильство викликали 28,3 млн внутрішніх переміщень по всьому світу, що втричі перевищує середньорічний показник за останнє десятиліття", - йдеться у повідомленні.

Основна маса переміщених осіб минулого року - 32,6 млн осіб - була викликана стихійними лихами, у тому числі повенями, посухами та зсувами.

"Минулого року конфлікти і стихійні лиха посилили вразливість і нерівність людей, що раніше існували, викликавши переміщення в небачених раніше масштабах", - сказав Ян Егеланд, генеральний секретар Норвезької ради у справах біженців, який створив IDMC в 1998 році.

Війна в Україні також спровокувала глобальну кризу продовольчої безпеки, яка найсильніше вдарила по внутрішньо переміщених особах. "Цей ідеальний шторм підірвав багаторічний прогрес, досягнутий у боротьбі з голодом та недоїданням у всьому світі", - зазначили в IDMC.