ООН просить грошей на гуманітарні потреби в Україні в очікуванні посилення війни
Організація об'єднаних націй звернулася із закликом виділити 46 млрд доларів на 2024 рік для допомоги мільйонам людей, які постраждали від гуманітарних криз по всьому світу, зокрема на палестинських територіях, у Судані та Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У своєму Глобальному гуманітарному огляді на 2024 рік Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ) заявило, що майже 300 мільйонам людей буде потрібна гуманітарна допомога наступного року через конфлікти, кліматичні надзвичайні ситуації та економічні чинники.
Сюди входять 74,1 мільйона людей у Східній та Південній Африці, значна частина яких постраждала від кризи в Судані, заявив голова ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс.
Гуманітарна система стикається із серйозною кризою фінансування: минулого року було профінансовано трохи більше однієї третини з 57 млрд доларів, необхідних для надання допомоги, повідомило УКГВ у своїй щорічній оцінці глобальних гуманітарних потреб.
Гріффітс назвав це "найбільшим дефіцитом фінансування за останні роки". Він сказав, що було важко зменшити заклик до 2024 року та забезпечити, щоб агентства з надання допомоги були "реалістичними, цілеспрямованими та тверезими" при оцінці потреб.
За його совами, Близький Схід загалом, а також Газа та Західний Берег, ймовірно, стануть зоною найбільшої потреби.
"Але Україна переживає відчайдушні часи та війну, яка відновиться на повну силу наступного року. Це вимагатиме багато уваги", - сказав він.
Біженці з України
За даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців вихали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.
За даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень, російське вторгнення в Україну спровокувало переміщення 16,9 млн осіб - "найвищий показник, що будь-коли зареєстрований для будь-якої країни".