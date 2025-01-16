Майже половина користувачів "Дії". Скільки людей подалися на "тисячу Зеленського" з 1 грудня

"За півтора місяця на "Зимову єПідтримку" подалася майже половина всіх користувачів "Дії". Виплати на дітей оформили майже 2,5 млн українців", - йдеться у повідомленні.

Загалом на допомогу в "Дії" подались 10 млн українців. При цьому з них: