Почти половина пользователей "Дії". Сколько людей подались на "тысячу Зеленского" с 1 декабря

Тысяча Зеленского

Проект "Зимняя еПоддержка", которую в народе еще называют "тысячей Зеленского", разработан Министерством экономики при участии Минцифры, Минсоцполитики. Участниками проекта являются АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.

Средства, в размере 1000 грн, можно потратить на облигации и донаты армии, коммуналку, больницы, образование, транспорт, мобильную связь, страхование, украинские книги и лекарства из программы "Национальный кэшбек".

До конца программы остается еще полтора месяца. Полученную тысячу необходимо потратить до 31 декабря 2025 года.

Напомним, в ноябре Кабмин утвердил реализацию плана по выплате "тысячи Зеленского". В частности, будет потрачено 5 млрд гривен.

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