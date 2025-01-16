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Почти половина пользователей "Дії". Сколько людей подались на "тысячу Зеленского" с 1 декабря

Фото: сколько людей подались на "тысячу Зеленского" через "Дію" с 1 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Программа "Зимняя еПоддержка" продолжается уже полтора месяца. На получение средств уже подались в "Дії" почти половина пользователей приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія".

"За полтора месяца на "Зимнюю еПоддержку" подалась почти половина всех пользователей "Дії". Выплаты на детей оформили почти 2,5 млн украинцев", - говорится в сообщении.

Всего на помощь в "Дії" подались 10 млн украинцев, при этом из них:

  • внутренние переселенцы - 14 % заявлений;
  • женщины - 68 % от всех заявлений.

 

Тысяча Зеленского

Проект "Зимняя еПоддержка", которую в народе еще называют "тысячей Зеленского", разработан Министерством экономики при участии Минцифры, Минсоцполитики. Участниками проекта являются АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.

Средства, в размере 1000 грн, можно потратить на облигации и донаты армии, коммуналку, больницы, образование, транспорт, мобильную связь, страхование, украинские книги и лекарства из программы "Национальный кэшбек".

До конца программы остается еще полтора месяца. Полученную тысячу необходимо потратить до 31 декабря 2025 года.

Напомним, в ноябре Кабмин утвердил реализацию плана по выплате "тысячи Зеленского". В частности, будет потрачено 5 млрд гривен.

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