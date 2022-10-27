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Майже половина Києва може залишитися без світла: що сталося і до чого готуватися

Фото: майже половина Києва може залишитися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Аби уникнути повного знеструмлення в Києві внаслідок високого рівня дефіциту електроенергії - відключення світла будуть довшими та масованішими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno.

Нічна атака росіян

Внаслідок нічної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі Київської області, в регіоні спостерігається різке погіршення ситуації з енергопостачанням.

"Вночі було влучання у великий об'єкт енергетичний на території України, через це у нас виник великий дефіцит в центральному регіоні. Це стосується насамперед Києва, Київської області, а також Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей. Ворог збив усі наші плани, те що ми планували", - заявив заступника голови Офісу президента Кирил Тимошенко в ефірі телемарафону.

Як пояснює Тимошенко, цього тижня планувалося введення зрозумілих графіків відключення електроенергії для містян. Однак, внаслідок нічної атаки, у вищезгаданих областях та у Києві відбуваються екстрені відключення, які можуть бути довшими за 4 години.

"На жаль ми поки не можемо спрогнозувати скільки й за якими адресами. Треба перетерпіти сьогоднішній день точно. Ми плануємо до вечора чи завтра зранку виходити з оновленою інформацією. Треба мінімізувати взагалі будь-яке користування електроенергією. Це стосується не тільки побутових споживачів", - додав заступник голови Офісу президента.

Дефіцит електроенергії в Києві та області

Як пояснює пресслужба, внаслідок нічної атаки росіян в регіоні спостерігається різке погіршення ситуації з енергопостачанням.

"Дефіцит електроенергії в Києві може складати 30%. Для вашого розуміння, зазвичай Київ споживає 1 000-1 200 МВт. Наразі орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт. Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла", - додає Yasno.

Більш жорсткіші відключення

Як пояснює ДТЕК, відтепер графіки стабілізаційних відключень, які були складені напередодні, більше на актуальні, а ситуація щодо дефіциту електроенергії стосується й Київської області також.

Аби уникнути повного знеструмлення, оператори обмежуватимуть споживання електроенергії за вказівками Укренерго. Це означає, що відключення відтепер будуть більш тривалими та масованішими.

ДТЕК закликає споживати електроенергію помірно:

  • вимикати енергомісткі прилади по черзі;
  • знизити споживання електроенергії з 06:00 до 11:00 та 17:00 до 23:00;
  • обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Чи працюватиме метро в Києві

Як пояснив Тимошенко, метро й далі працюватиме в столиці. Водночас тролейбуси вже були замінені на автобуси.

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