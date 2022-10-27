Безпрецедентні обмеження. Світла у Києві не буде довше, графіки не актуальні

У Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням прес-службу ДТЕК .

"Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у чат-боті ДТЕК розмістили оголошення про екстерні відключення: "Увага! Екстрена енергетична тривога! У зв’язку з атакою росіян на енергетичну інфраструктуру в Київській області, оператори системи розподілу будуть проводити екстрені аварійні відключення світла за вказівками Укренерго".

ДТЕК просить споживати електроенергію помірно - вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.