Майже половина боїв за добу - на Покровському напрямку: Генштаб про ситуацію на фронті

Українські захисники стримують наступ окупантів на фронті - станом на 16:00 понеділка, 10 листопада, відбулося 125 бойових зіткнень.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби ворожа артилерія завдавала ударів по Хрінівці Чернігівської області та громадах Сумщини. Зокрема, під атаками були Кучерівка, Зарічне, Бобилівка.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили вісім ворожих атак. Крім того, окупанти здійснили 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни здійснили вісім атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. Досі тривають два бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки. Два бойових зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку РФ здійснила дві атаки на позиції українських захисників в районі населеного пункту Коровій Яр та в напрямку Лиману. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку російські загарбники шість разів намагалися просунутися на позиції ЗСУ у районах Серебрянки та Дронівки.

На Костянтинівському напрямку противник десять разів намагався прорвати оборону українських воїнів в районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 51 атаку у районах населених пунктів Паньківка, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 46 атак. Ще п’ять бойових зіткнень тривають досі.

На Олександрівському напрямку ЗСУ зупинили чотири штурмові дії ворожих військ. Ще одне зіткнення досі триває. Росіяни намагалися просунутися в районах населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки в районі Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів у районі населеного пункту Плавні. Наразі триває ще одне бойове зіткнення.

На Краматорському та Придніпровському напрямках російські окупанти наступальних дій не проводили.