Почти половина боев за сутки - на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

Украинские защитники сдерживают наступление оккупантов на фронте - по состоянию на 16:00 понедельника, 10 ноября, произошло 125 боевых столкновений.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

В течение суток вражеская артиллерия наносила удары по Хреновке Черниговской области и громадам Сумщины. В частности, под атаками были Кучеровка, Заречное, Бобылевка.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отбили восемь вражеских атак. Кроме того, оккупанты совершили 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне совершили восемь атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Купянском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских атак в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении РФ осуществила две атаки на позиции украинских защитников в районе населенного пункта Коровий Яр и в направлении Лимана. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении российские захватчики шесть раз пытались продвинуться на позиции ВСУ в районах Серебрянки и Дроновки.

На Константиновском направлении противник десять раз пытался прорвать оборону украинских воинов в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 51 атаку в районах населенных пунктов Паньковка, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 46 атак. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении ВСУ остановили четыре штурмовых действия вражеских войск. Еще одно столкновение до сих пор продолжается. Россияне пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороное, Орестополь, Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки в районе Зеленого Гая и в сторону населенного пункта Ровнополье.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в районе населенного пункта Плавни. Сейчас продолжается еще одно боевое столкновение.

На Краматорском и Приднепровском направлениях российские оккупанты наступательных действий не проводили.