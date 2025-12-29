Майже півсотні населених пунктів у Запорізькій області без води, газу й тепла, - ОВА

За його словами, йдеться переважно про прифронтові громади, де ворог не дає можливості відновити або стабільно забезпечувати тепло- й водопостачання. Водночас у самому Запоріжжі ситуація з комунальними послугами контрольована.

"Що стосується світла – у Запоріжжі сьогодні вмикаються одночасно від 2,5 до 3 черг відключення. Всі інші послуги на території обласного центра подаються без перебою", – зазначив він.