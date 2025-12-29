Майже півсотні населених пунктів у Запорізькій області без води, газу й тепла, - ОВА

У Запорізькій області 45 населених пунктів залишаються без води, газу та опалення через постійні обстріли з боку російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.
За його словами, йдеться переважно про прифронтові громади, де ворог не дає можливості відновити або стабільно забезпечувати тепло- й водопостачання. Водночас у самому Запоріжжі ситуація з комунальними послугами контрольована.
"Що стосується світла – у Запоріжжі сьогодні вмикаються одночасно від 2,5 до 3 черг відключення. Всі інші послуги на території обласного центра подаються без перебою", – зазначив він.
Російські війська в ніч на 24 грудня завдали ударів по Запоріжжю та області, застосувавши керовані авіабомби.
Голова ОВА Іван Федоров спочатку повідомив про пошкодження житлового будинку, зазначивши, що на місці працюють екстрені служби, однак подробиць тоді не розкривав. Згодом з’ясувалося, що по обласному центру було завдано щонайменше трьох ударів. Внаслідок обстрілу загорілися гаражі та автомобілі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 грудня під час чергового обстрілу регіону постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. За кілька днів до цього авіаударами по Запоріжжю було серйозно пошкоджено багатоповерховий будинок та один з об’єктів міської інфраструктури.