Почти полсотни населенных пунктов в Запорожской области без воды, газа и тепла, - ОВА

В Запорожской области 45 населенных пунктов остаются без воды, газа и отопления из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

По его словам, речь идет преимущественно о прифронтовых громадах, где враг не дает возможности восстановить или стабильно обеспечивать тепло- и водоснабжение. В то же время в самом Запорожье ситуация с коммунальными услугами контролируемая.

"Что касается света - в Запорожье сегодня включаются одновременно от 2,5 до 3 очередей отключения. Все остальные услуги на территории областного центра подаются без перебоев", - отметил он.