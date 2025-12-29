ua en ru
Почти полсотни населенных пунктов в Запорожской области без воды, газа и тепла, - ОВА

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 10:03
Почти полсотни населенных пунктов в Запорожской области без воды, газа и тепла, - ОВА Фото: Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Запорожской области 45 населенных пунктов остаются без воды, газа и отопления из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

По его словам, речь идет преимущественно о прифронтовых громадах, где враг не дает возможности восстановить или стабильно обеспечивать тепло- и водоснабжение. В то же время в самом Запорожье ситуация с коммунальными услугами контролируемая.

"Что касается света - в Запорожье сегодня включаются одновременно от 2,5 до 3 очередей отключения. Все остальные услуги на территории областного центра подаются без перебоев", - отметил он.

Удары РФ по Запорожью

Российские войска в ночь на 24 декабря нанесли удары по Запорожью и области, применив управляемые авиабомбы.

Глава ОГА Иван Федоров сначала сообщил о повреждении жилого дома, отметив, что на месте работают экстренные службы, однако подробностей тогда не раскрывал. Впоследствии выяснилось, что по областному центру было нанесено не менее трех ударов. В результате обстрела загорелись гаражи и автомобили.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 19 декабря во время очередного обстрела региона пострадали пять человек, среди них ребенок. За несколько дней до этого авиаударами по Запорожью был серьезно поврежден многоэтажный дом и один из объектов городской инфраструктуры.

Запорожская область Война в Украине Услуги ЖКХ
