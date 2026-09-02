Майже зразу після презентації: ВМС знищили новітній морський дрон РФ "Кама" біля Зміїного

ВМС ЗСУ разом з одним зі спецпідрозділів СБУ провели успішну спецоперацію в акваторії Чорного моря. Поблизу острова Зміїний виявили та уразили ворожий морський дрон "Кама".
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на ВМС ЗС України.
Спецоперацію в Чорноморській акваторії провели спільно бійці ВМС та одного зі спецпідрозділів СБУ. Поблизу острова Зміїний українські військові виявили та уразили ворожий безекіпажний катер. Після влучання катер загорівся та здетонував, ціль було знищено.
Багатофункціональний безекіпажний катер "Кама" - розробка компанії ZALA (дочірня структура концерну "Калашников"), яку офіційно вперше представили 11 червня 2026 року на Міжнародному військово-морському салоні "Флот-2026" у Кронштадті. За даними виробника, на салоні показали одразу дві модифікації апарата.
Згідно з офіційним релізом ZALA, катер має такі характеристики:
Виробник позиціонує "Каму" як апарат подвійного призначення - для гідрографічних робіт, екологічного моніторингу та доставки вантажів, а також для патрулювання й "спеціальних завдань".
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Тим часом атаки на морські безекіпажні катери залишаються постійною складовою протистояння в Чорному морі. Наприкінці липня — на початку серпня Сили оборони завдали удару по базі зберігання й обслуговування МБеК в районі Чорноморського в окупованому Криму - саме там, за даними військових, росіяни готували та обслуговували катери для бойових і спеціальних завдань у Чорному морі.
Раніше протягом липня росіяни заявляли про знищення одразу п'яти українських морських дронів біля берегів Румунії - щоправда, йшлося про апарати, які під впливом російського РЕБ втратили керування та віднесло від запланованого маршруту в нейтральні води.