Почти после презентации: ВМС уничтожили новейший морской дрон РФ "Кама" у Змеиного

Как произошло поражение

Спецоперацию в Черноморской акватории провели совместно бойцы ВМС и одного из спецподразделений СБУ. Вблизи острова Змеиный украинские военные обнаружили и поразили вражеский безэкипажный катер. После попадания катер загорелся и сдетонировал, цель была уничтожена.

Что такое МБЭК "Кама"

Многофункциональный безэкипажный катер "Кама" – разработка компании ZALA (дочерняя структура концерна "Калашников"), которую официально впервые представили 11 июня 2026 года на Международном военно-морском салоне "Флот-2026" в Кронштадте. По данным производителя, на салоне показали сразу две модификации аппарата.

Согласно официальному релизу ZALA, катер имеет следующие характеристики:

автономность – до 12 часов;

крейсерская скорость – 12 узлов (22,2 км/ч), максимальная – 30 узлов;

дальность хода – до 700 км;

грузоподъемность – до 600 кг полезной нагрузки;

способность удерживать позицию при волнении моря до 3 баллов;

оснащен тепловизионными камерами и системой автоматического возврата на базу в случае потери канала связи с оператором.

Производитель позиционирует "Каму" как аппарат двойного назначения – для гидрографических работ, экологического мониторинга и доставки грузов, а также для патрулирования и "специальных задач".