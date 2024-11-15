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Майже нон-стоп: "Динамо" та "Олександрія" проведуть спарене протистояння в УПЛ

Київ, П'ятниця 15 листопада 2024 19:06
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Майже нон-стоп: "Динамо" та "Олександрія" проведуть спарене протистояння в УПЛ Фото: У минулому сезоні динамівці двічі перемогли "Олександрію" (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати й час матчів 16-го туру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Центральним стане поєдинок на київському стадіоні "Динамо", де господарі прийматимуть "Олександрію". Поєдинок відбудеться у неділю, 8 грудня. Стартовий свисток прозвучить о 18:00.

Це буде друга зустріч лідерів чемпіонату протягом п'яти днів. Адже раніше УПЛ призначила на середу, 4 грудня, проведення перенесеного матчу 1-го туру між цими суперниками в Олександрії. Тому вболівальників чекає битва лідерів майже в режимі нон-стоп.

Перелік матчів 16-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Шахтар" – "Ворскла", 5 грудня, 18:00
  • "Лівий Берег" – ЛНЗ, 7 грудня, 13:00
  • "Чорноморець" – "Кривбас", 7 грудня, 15:30
  • "Карпати" – "Верес", 7 грудня, 18:00
  • "Інгулець" – "Зоря", 8 грудня, 13:00
  • "Колос" – "Оболонь", 8 грудня, 15:30
  • "Динамо" – "Олександрія", 8 грудня, 18:00
  • "Полісся" – "Рух", 9 грудня, 18.00

"Динамо" та "Олександрія" в УПЛ: що відомо

Після 12-ти турів команди ділять лідерство в УПЛ. Обидва колективи мають по 10 перемог, по дві нічиї та ще не зазнали гіркоти поразок. "Динамо" йде першим завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів. У киян цей показник – "плюс 20", тоді як у підопічних Руслана Ротаня – "плюс 14".

Лідери випереджають третю команду – донецький "Шахтар" на шість пунктів. А житомирське "Полісся", яке посідає четверту сходинку – на 10.

У минулому сезоні кияни, які стали віце-чемпіонами, двічі перемогли "Олександрію", що фінішувала восьмою. У першому колі "біло-сині" були сильнішими вдома – 4:2, а в другому мінімально здолали суперника на виїзді – 1:0.

Раніше збірна України втратила форварда перед матчем з Грузією в Лізі націй.

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