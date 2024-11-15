Україна втратила одного форварда перед матчем з Грузією, інший – під питанням

Збірна України має серйозні проблеми в атаці напередодні поєдинку в Лізі націй проти Грузії.

У Батумі, де 16 листопада відбудеться зустріч зі збірною Грузії, наставник "синьо-жовтих" провів прес-конференцію. Зокрема, розповів про стан здоров'я нападників.

"Є багато гравців, які мають мікропошкодження. Після переїздів у "Динамо" та "Шахтаря" багато втомлених футболістів. На жаль, Владислав Ванат завтра не зможе взяти участі в зустрічі, він ще відновлюється. Сподіваємося, він повернеться до другої гри", – повідомив тренер невтішну новину про динамівського форварда.

Що стосується Артема Довбика, його участь у грі теж залишається під питанням. Футболіст італійської "Роми" прилетів у збірну з мікротравмою.

"Артем учора провів перше тренування, – розповів Ребров. – Віримо, що сьогодні тренування пройде нормально і він буде повністю готовий. Подивимося завтра".

Кадрові втрати команди Реброва

Збірна України в найближчі дні має зіграти два заключні поєдинки Ліги націй – проти Грузії (16 листопада) та Чехії (19 листопада). Команда вже зазнала чотирьох кадрових втрат.

Спочатку стало відомо, що не зможе зіграти вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков. Його замінили на футболіста "Динамо" Віталія Буяльського. Але в останньому турі УПЛ він теж зазнав травми. Крім того, до збірної не зміг прибути воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, якого утримують в іспанській столиці сімейні обставини. Черговою втратою став Ванат.

Якщо ж за бортом команди залишиться й Довбик, у розпорядженні Реброва буде тільки один нападник – Роман Яремчук, який має недостатньо ігрової практики в грецькому "Олімпіакосі". У резервному списку значиться також Данило Сікан з "Шахтаря", але про його виклик інформація не надходила.