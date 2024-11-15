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Почти нон-стоп: "Динамо" и "Александрия" проведут спаренное противостояние в УПЛ

Киев, Пятница 15 ноября 2024 19:06
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Почти нон-стоп: "Динамо" и "Александрия" проведут спаренное противостояние в УПЛ Фото: В прошлом сезоне динамовцы дважды победили "Александрию" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время матчей 16-го тура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Центральным станет поединок на киевском стадионе "Динамо", где хозяева будут принимать "Александрию". Поединок состоится в воскресенье, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Это будет вторая встреча лидеров чемпионата в течение пяти дней. Ранее УПЛ назначила на среду, 4 декабря, проведение перенесенного матча 1-го тура между этими соперниками в Александрии. Поэтому болельщиков ждет битва лидеров почти в режиме нон-стоп.

Список матчей 16-го тура Премьер-лиги:

  • "Шахтер" – "Ворскла", 5 декабря, 18:00
  • "Левый Берег" – ЛНЗ, 7 декабря, 13:00
  • "Черноморец" – "Кривбасс", 7 декабря, 15:30
  • "Карпаты" - "Верес", 7 декабря, 18:00
  • "Ингулец" – "Заря", 8 декабря, 13:00
  • "Колос" – "Оболонь", 8 декабря, 15:30
  • "Динамо" – "Александрия", 8 декабря, 18:00
  • "Полесье" – "Рух", 9 декабря, 18.00

"Динамо" и "Александрия" в УПЛ: что известно

После 12-ти туров команды делят лидерство в УПЛ. Оба коллектива имеют по 10 побед, по две ничьи и еще не испытали горечи поражений. "Динамо" идет первым благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. У киевлян этот показатель – "плюс 20", тогда как у подопечных Руслана Ротаня – "плюс 14".

Лидеры опережают третью команду – донецкий "Шахтер" на шесть пунктов. А житомирское "Полесье", которое занимает четвертое место – на 10.

В прошлом сезоне киевляне, ставшие вице-чемпионами, дважды победили "Александрию", финишировавшую восьмой. В первом круге "бело-синие" были сильнее дома – 4:2, а во втором минимально одолели соперника на выезде – 1:0.

Ранее сборная Украины потеряла форварда перед матчем с Грузией в Лиге наций.

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