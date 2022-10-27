Майже мільйон жителів Києва сьогодні опинились без електрики

"Сьогодні ще один важкий день для нашої енергетики та для всіх українців. Росіяни знову завдали удару, щоб дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку серед населення", - йдеться у повідомленні.

За словами Коваленка, подекуди потрібно було знизити споживання електроенергії на 40%. Через останню атаку довелося додати нові обмеження у Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

"Це десь мільйон киян, які не можуть нормально планувати свій день, нормально працювати, це тисячі бізнесів, які втрачають можливість працювати на нашу економіку. При таких екстрених аварійних відключеннях ніяк (навіть досконалі) графіки не працюють", - додав Коваленко.

У Київській області статистика ще гірша, оскільки 258 тисяч споживачів відключені на зараз, а понад 500 тисяч загалом за сьогодні. За його словами, енергетики докладають надзусилля, щоб подолати наслідки атак, проте поки термінів відновлення нормального постачання немає.

"Якщо вночі не буде зниження споживання - відключення продовжаться", - пояснив Коваленко.