Около миллиона жителей Киева сегодня оказались без электричества

"Сегодня еще один трудный день для нашей энергетики и для всех украинцев. Россияне снова нанесли удар, чтобы дестабилизировать ситуацию и посеять панику среди населения", - говорится в сообщении.

По словам Коваленко, кое-где нужно было снизить потребление электроэнергии на 40%. Из-за последней атаки пришлось добавить новые ограничения в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

"Это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать, это тысячи бизнесов, которые упускают возможность работать на нашу экономику. При таких экстренных аварийных отключениях никак (даже совершенные) графики не работают", - добавил Коваленко.

В Киевской области статистика еще хуже, поскольку 258 тысяч потребителей отключены сейчас, а более 500 тысяч в целом за сегодня. По его словам, энергетики прилагают сверхусилия, чтобы преодолеть последствия атак, однако пока сроков восстановления нормальной поставки нет.

"Если ночью не будет снижения потребления - отключения продолжатся", - пояснил Коваленко.