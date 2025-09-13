Майже літня спека: які регіоні сьогодні розігріє до +26

Нагадаємо, нещодавно синоптик Наталка Діденко поділилася свіжим прогнозом погоди на найближчі вихідні.

За її словами, більшість областей очікує суха та тепла погода, проте вже невдовзі в країну прийде різке похолодання та опади.

Інші метеорологи розповіли, коли в Україні настане метеорологічна осінь і чому зараз говорити про це зарано.

Також повідомлялось, що у Чернівецькій області температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.