Почти летняя жара: какие регионе сегодня разогреет до +26

Напомним, недавно синоптик Наталья Диденко поделилась свежим прогнозом погоды на ближайшие выходные.

По ее словам, большинство областей ожидает сухая и теплая погода, однако уже вскоре в страну придет резкое похолодание и осадки.

Другие метеорологи рассказали, когда в Украине наступит метеорологическая осень и почему сейчас говорить об этом рано.

Также сообщалось, что в Черновицкой области температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.