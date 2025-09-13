Почти летняя жара: какие регионе сегодня разогреет до +26

Сегодня в субботу, 13 сентября, в некоторых регионах ожидается туман и небольшие дожди. На большинстве территории осадков не прогнозируется, а температура повысится до +26.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, ночью в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях возможны небольшие дожди, а днем - местами в Карпатах. На остальной территории преимущественно сухо.
Ночью и утром в западных областях туман.
Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью составит +10...+15 градусов, на востоке страны +5...+10. Днем ожидается +18...+23, на Закарпатье и в Одесской области до +26.
В столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23. По области ночью +10...+15, днем +18...+23.
Север - ночью +12...+15, днем +18...+22, сухо.
Восток - ночью +5...+10, днем +19...+21, без осадков.
Центр - ночью +10...+15, днем +20...+23, сухо, местами дожди.
Юг - ночью +12...+16, днем +22...+26, без осадков.
Запад - ночью +11...+14, днем +19...+24, местами дожди, в горах туман.
Напомним, недавно синоптик Наталья Диденко поделилась свежим прогнозом погоды на ближайшие выходные.
По ее словам, большинство областей ожидает сухая и теплая погода, однако уже вскоре в страну придет резкое похолодание и осадки.
Другие метеорологи рассказали, когда в Украине наступит метеорологическая осень и почему сейчас говорить об этом рано.
Также сообщалось, что в Черновицкой области температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.