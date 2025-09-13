RU

Общество Образование Деньги Изменения

Почти летняя жара: какие регионе сегодня разогреет до +26

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 13 сентября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в субботу, 13 сентября, в некоторых регионах ожидается туман и небольшие дожди. На большинстве территории осадков не прогнозируется, а температура повысится до +26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, ночью в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях возможны небольшие дожди, а днем - местами в Карпатах. На остальной территории преимущественно сухо.

Ночью и утром в западных областях туман.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +10...+15 градусов, на востоке страны +5...+10. Днем ожидается +18...+23, на Закарпатье и в Одесской области до +26.

Погода в Киеве

В столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23. По области ночью +10...+15, днем +18...+23.

Погода по регионам

  • Север - ночью +12...+15, днем +18...+22, сухо.

  • Восток - ночью +5...+10, днем +19...+21, без осадков.

  • Центр - ночью +10...+15, днем +20...+23, сухо, местами дожди.

  • Юг - ночью +12...+16, днем +22...+26, без осадков.

  • Запад - ночью +11...+14, днем +19...+24, местами дожди, в горах туман.

 

Напомним, недавно синоптик Наталья Диденко поделилась свежим прогнозом погоды на ближайшие выходные.

По ее словам, большинство областей ожидает сухая и теплая погода, однако уже вскоре в страну придет резкое похолодание и осадки.

Другие метеорологи рассказали, когда в Украине наступит метеорологическая осень и почему сейчас говорить об этом рано.

Также сообщалось, что в Черновицкой области температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.

