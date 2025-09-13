Майже літня спека: які регіоні сьогодні розігріє до +26

Сьогодні у суботу, 13 вересня, у деяких регіонах очікується туман та невеликі дощі. На більшості території опадів не прогнозується, а температура підвищиться до +26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У Києві вночі +13…+15 градусів, вдень +21…+23. По області вночі +10…+15, вдень +18…+23.

У столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, на сході країни +5…+10. Вдень очікується +18…+23, на Закарпатті та Одещині до +26.

Вночі та вранці у західних областях туман.

За прогнозом синоптиків, вночі у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях можливі невеликі дощі, а вдень - місцями в Карпатах. На решті території переважно сухо.

