Майже літня спека: які регіоні сьогодні розігріє до +26
Сьогодні у суботу, 13 вересня, у деяких регіонах очікується туман та невеликі дощі. На більшості території опадів не прогнозується, а температура підвищиться до +26.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, вночі у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях можливі невеликі дощі, а вдень - місцями в Карпатах. На решті території переважно сухо.
Вночі та вранці у західних областях туман.
Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, на сході країни +5…+10. Вдень очікується +18…+23, на Закарпатті та Одещині до +26.
Погода у Києві
У столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
У Києві вночі +13…+15 градусів, вдень +21…+23. По області вночі +10…+15, вдень +18…+23.
Погода по регіонах
-
Північ - вночі +12…+15, вдень +18…+22, сухо.
-
Схід - вночі +5…+10, вдень +19…+21, без опадів.
-
Центр - вночі +10…+15, вдень +20…+23, сухо, місцями дощі.
-
Південь - вночі +12…+16, вдень +22…+26, без опадів.
-
Захід - вночі +11…+14, вдень +19…+24, місцями дощі, у горах туман.
Нагадаємо, нещодавно синоптик Наталка Діденко поділилася свіжим прогнозом погоди на найближчі вихідні.
За її словами, більшість областей очікує суха та тепла погода, проте вже невдовзі в країну прийде різке похолодання та опади.
Інші метеорологи розповіли, коли в Україні настане метеорологічна осінь і чому зараз говорити про це зарано.
Також повідомлялось, що у Чернівецькій області температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.