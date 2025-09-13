ua en ru
Майже літня спека: які регіоні сьогодні розігріє до +26

Субота 13 вересня 2025 07:01
Майже літня спека: які регіоні сьогодні розігріє до +26 Фото: синоптики дали прогноз погоди на 13 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у суботу, 13 вересня, у деяких регіонах очікується туман та невеликі дощі. На більшості території опадів не прогнозується, а температура підвищиться до +26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, вночі у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях можливі невеликі дощі, а вдень - місцями в Карпатах. На решті території переважно сухо.

Вночі та вранці у західних областях туман.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, на сході країни +5…+10. Вдень очікується +18…+23, на Закарпатті та Одещині до +26.

Погода у Києві

У столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві вночі +13…+15 градусів, вдень +21…+23. По області вночі +10…+15, вдень +18…+23.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі +12…+15, вдень +18…+22, сухо.

  • Схід - вночі +5…+10, вдень +19…+21, без опадів.

  • Центр - вночі +10…+15, вдень +20…+23, сухо, місцями дощі.

  • Південь - вночі +12…+16, вдень +22…+26, без опадів.

  • Захід - вночі +11…+14, вдень +19…+24, місцями дощі, у горах туман.

Майже літня спека: які регіоні сьогодні розігріє до +26

Нагадаємо, нещодавно синоптик Наталка Діденко поділилася свіжим прогнозом погоди на найближчі вихідні.

За її словами, більшість областей очікує суха та тепла погода, проте вже невдовзі в країну прийде різке похолодання та опади.

Інші метеорологи розповіли, коли в Україні настане метеорологічна осінь і чому зараз говорити про це зарано.

Також повідомлялось, що у Чернівецькій області температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.

