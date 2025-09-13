Почти летняя жара: какие регионе сегодня разогреет до +26

Сегодня в субботу, 13 сентября, в некоторых регионах ожидается туман и небольшие дожди. На большинстве территории осадков не прогнозируется, а температура повысится до +26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.