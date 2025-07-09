Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"

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Скільки ворог випустив ракет та дронів цієї ночі?

Які наслідки у Луцьку, який став основною ціллю?

Чи є постраждалі та де спалахнули пожежі внаслідок масованої атаки?

Чому Польща знову підіймала авіацію?

Повітряна тривога почала поширюватися регіонами України ще від учорашнього вечора і двічі оголошувалася масштабно, коли ворог підіймав у повітря МіГ-31К та здійснював пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Загроза тривала всю ніч і близько 6-ї ранку її вже скасували.

Моніторингові канали повідомили про велику кількість дронів над українськими регіонами. Вони рухались через центральні області, в тому числі й через Київ, переважно прямуючи на захід країни.

У столиці також вночі чули вибухи та звуки роботи протиповітряної оборони. Згідно з повідомленнями Повітряних сил, основним напрямком атаки удару став захід України. Найчастіше про загрозу сповіщали у Луцьку. Вибухи також чули у Житомирі та Тернополі, частина дронів долетіла аж до Львівської та Івано-Франківської областей.

Чим атакував ворог

За даними Повітряних сил всього війська РФ атакували Україну 741 засобом повітряного нападу. Серед них - 728 дронів, що стало новим рекордом за кількістю застосування ворогом. Ракет було загалом 13.

Втім, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що більшість з безпілотників не була "Шахедами", бо їх було зафіксовано трохи більш як 300. При чому велика їх кількість була знищена.

За даними Повітряних сил було знешкоджено:

684 з 728 "Шахедів" та безпілотників інших типів;

7 із 7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К";

0 із 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Основний напрямок удару - Волинь, місто Луцьк.

Загалом зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих - на 14 локаціях.

Луцьк

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький підтвердив, що вночі область зазнала масованої атаки.

"Фактично усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється", - написав він.

Щодо руйнувань у Луцьку, то наразі відомо, що триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств міста, а також гаражного кооперативу.

Мер міста Ігор Поліщук також підтвердив пожежі та пошкодження внаслідок обстрілу у Луцьку.

О 08:41 в ДСНС повідомили на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста

Вогнеборці вже ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фото: у Луцьку ліквідували пожежу внаслідок масованої атаки (t.me/dsns_telegram)

На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста.

Житомирська область

Під час масованої ворожої атаки на Житомирщині зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків, розповів голова ОВА Віталій Бунечко.

Він проінформував, що одна із пожеж, що виникла через ворожі удари, вже ліквідована. Друга наразі локалізована, триває її ліквідація.

Фото: на Житомирщині також спалахнули пожежі внаслідок масованої атаки (t.me/zhytomyrskaODA)

За попередніми даними, внаслідок подій ніхто в регіоні не постраждав внаслідок атаки.

Хмельницька область

За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району.

Інформації про травмованих не було.

Щодо збиття ворожих цілей в ОВА обіцяють розповісти згодом.

Прикарпаття

Під час повітряної тривоги атаки зазнала і Івано-Франківська область. Голова ОВА Світлана Онищук заявила, що завдяки відмінній роботі захисників неба вдалося уникнути жертв та руйнувань.

Київська область

Цієї ночі під час обстрілу у Броварах постраждала жінка 1980 року народження. З травмою грудної клітини її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Мер Броварів Ігор Сапожко заявив про значне загоряння внаслідок падіння уламків БПЛА на одному з підприємств у Требухові.

"За даними ДСНС - без потерпілих", - уточнив він.

Фото: пожежа у Требухові внаслідок масованої атаки (t.me/Igor_Sapozhko)

Наразі на місці ще працюють пожежники та комунальні служби.

Згодом стало відомо, що пожежа палет на одному з підприємств в Броварському районі була ліквідована.

(t.me/dsns_telegram) Фото: пожежа у Київській області, що спалахнула внаслідок масованої атаки Кількість постраждалих в регіоні зросла до двох. Окрім жінки, також постраждав чоловік 61 року. Він отримав гостру реакцію на стрес.

Польща підіймала авіацію

Через масовану атаку РФ по Україні Польща вкотре підіймала свої літаки. Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил країни.

В небо близько 04:00 була піднята польська та союзна авіація. Були залучені чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності.

Були вжиті заходи безпеки в районах, які межують із зонами, що є під загрозою, пояснили польські військові.

Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз у багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки.

І хоч основний удар був по Луцьку, пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

"Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції - болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти", - зазначив він.

Нагадаємо, що Луцьк вже не вперше опиняється під прицілом ворога за останній час. Так, 6 червня 2025 року також атакували місто, через що було влучання у багатоквартирний житловий будинок, який був частково зруйнований.

Додамо, лишень нещодавно масштабну російську атаку пережив Київ. 4 липня війська РФ застосували в повітряному нападі понад півтисячі дронів і ракет. Більшість з них полетіли саме на столицю. Постраждали понад 20 людей, троє загинули.