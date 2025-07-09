Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"

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Сколько враг выпустил ракет и дронов этой ночью?

Какие последствия в Луцке, который стал основной целью?

Есть ли пострадавшие и где вспыхнули пожары в результате массированной атаки?

Почему Польша снова поднимала авиацию?

Воздушная тревога начала распространяться по регионам Украины еще со вчерашнего вечера и дважды объявлялась масштабно, когда враг поднимал в воздух МиГ-31К и осуществлял пуски аэробаллистических ракет "Кинжал".

Угроза продолжалась всю ночь и около 6 утра ее уже отменили.

Мониторинговые каналы сообщили о большом количестве дронов над украинскими регионами. Они двигались через центральные области, в том числе и через Киев, преимущественно направляясь на запад страны.

В столице также ночью слышали взрывы и звуки работы противовоздушной обороны. Согласно сообщениям Воздушных сил, основным направлением атаки удара стал запад Украины. Чаще всего об угрозе сообщали в Луцке. Взрывы также слышали в Житомире и Тернополе, часть дронов долетела до Львовской и Ивано-Франковской областей.

Чем атаковал враг

По данным Воздушных сил всего войска РФ атаковали Украину 741 средством воздушного нападения. Среди них - 728 дронов, что стало новым рекордом по количеству применения врагом. Ракет было всего 13.

Впрочем, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что большинство из беспилотников не были "Шахедами", потому что их было зафиксировано чуть более 300. Причем большое их количество было уничтожено.

По данным Воздушных сил было обезврежено:

684 из 728 "Шахедов" и беспилотников других типов;

7 из 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К";

0 из 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Основное направление удара - Волынь, город Луцк.

В общем зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых - на 14 локациях.

Луцк

Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий подтвердил, что ночью область подверглась массированной атаке.

"Фактически все летело на Луцк. Всего в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет. Сейчас информация о попадании уточняется", - написал он.

Относительно разрушений в Луцке, то сейчас известно, что продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий города, а также гаражного кооператива.

Мэр города Игорь Полищук также подтвердил пожары и повреждения в результате обстрела в Луцке.

В 08:41 в ГСЧС сообщили на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города

Пожарные уже ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Фото: в Луцке ликвидировали пожар в результате массированной атаки (t.me/dsns_telegram)

На местах ударов работали более 50 спасателей, саперы, 11 единиц техники ГСЧС и другие службы экстренного реагирования города.

Житомирская область

Во время массированной вражеской атаки на Житомирщине получили повреждения производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки. Также повреждены остекления окон двух многоэтажных жилых домов, рассказал глава ОВА Виталий Бунечко.

Он проинформировал, что один из пожаров, возникший из-за вражеских ударов, уже ликвидирован. Второй сейчас локализован, продолжается его ликвидация.

Фото: на Житомирщине также вспыхнули пожары в результате массированной атаки (t.me/zhytomyrskaODA)

По предварительным данным, в результате событий никто в регионе не пострадал в результате атаки.

Хмельницкая область

По результатам ночной атаки по состоянию на сейчас известно о повреждении крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района.

Информации о травмированных не было.

О сбитии вражеских целей в ОВА обещают рассказать позже.

Прикарпатье

Во время воздушной тревоги атаке подверглась и Ивано-Франковская область. Глава ОВА Светлана Онищук заявила, что благодаря отличной работе защитников неба удалось избежать жертв и разрушений.

Киевская область

Этой ночью во время обстрела в Броварах пострадала женщина 1980 года рождения. С травмой грудной клетки она госпитализирована в местную больницу.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил о значительном возгорании в результате падения обломков БПЛА на одном из предприятий в Требухове.

"По данным ГСЧС - без пострадавших", - уточнил он.

Фото: пожар в Требухове в результате массированной атаки (t.me/Igor_Sapozhko)

Сейчас на месте еще работают пожарные и коммунальные службы.

Впоследствии стало известно, что пожар паллет на одном из предприятий в Броварском районе был ликвидирован.

Фото: пожар в Киевской области, вспыхнувший вследствие массированной атаки

(t.me/dsns_telegram)

Число пострадавших в регионе возросло до двух. Кроме женщины, пострадал мужчина 61 года. Он получил острую реакцию на стресс.

Польша поднимала авиацию

Из-за массированной атаки РФ по Украине Польша в очередной раз поднимала свои самолеты. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил страны.

В небо около 04:00 была поднята польская и союзная авиация. Были привлечены очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности.

Были приняты меры безопасности в районах, граничащих с зонами, которые находятся под угрозой, пояснили польские военные.

Напомним, что Луцк уже не впервые оказывается под прицелом врага за последнее время. Так, 6 июня 2025 года также атаковали город, из-за чего было попадание в многоквартирный жилой дом, который был частично разрушен.

Добавим, только недавно масштабную российскую атаку пережил Киев. 4 июля войска РФ применили в воздушном нападении более полутысячи дронов и ракет. Большинство из них полетели именно на столицу. Пострадали более 20 человек, трое погибли.

Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время во многих областях Украины продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки.

Хотя основной удар был по Луцку, повреждения зафиксированы также в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

"Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции - болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства. Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не о новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать", - отметил он.