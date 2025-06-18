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Іран має стратегічний план знищення Ізраїля, - МЗС

Середа 18 червня 2025 12:40
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Іран має стратегічний план знищення Ізраїля, - МЗС Фото: Гідеон Саар, голова Міністерства закордонних справ Ізраїля (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Тель-Авів надіслав листа до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), у якому заявив, що Іран має "стратегічний план" знищення Ізраїля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Ізраіля Гідеона Саара, якого цитує CNN.

У листі Саар відзначив, що Ізраїль рішуче налаштований захищати себе.

"У Ірану є стратегічний план зі знищення Ізраїлю. Ізраїль не може і не прийме загрозу знищення! Мій лист до Ради Безпеки ООН, що викриває зловмисні плани Ірану щодо знищення Ізраїлю", - написав голова відомства.

Іран має стратегічний план знищення Ізраїля, - МЗС

Фото: лист Ізраїля Радбезу ООН (x.com/gidonsaar)

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня ізраїльська авіація атакувала військову та ядерну інфраструктуру Ірану в рамках операції "Левиний народ". Зокрема під час атаки були ліквідовані десятки іранських високопоставлених офіцерів й фахівців, які працювали над ядерним потенціалом Тегерану з ядерним потенціалом.

Після цього обидві країни щодня обмінюються обстрілами. Тим часом західні ЗМІ пишуть, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп відноситься до того, щоб Вашингтон втручався у війну Ізраїля та Ірану.

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