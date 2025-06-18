Ізраїль знищив головну репресивну зброю іранського диктатора, - міністр оборони
Армія Ізраїлю знищила штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану, що є головною репресивною зброєю іранського диктатора.
Як передає РБК-Україна, про це міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив у соцмережі Х.
"Реактивні літаки ВПС знищили штаб внутрішньої безпеки іранського режиму - головну репресивну зброю іранського диктатора", - заявив Кац.
За його словами, Ізраїль, як і обіцяв, продовжуватиме "псувати символи влади" та наносити удари по режиму верховного лідера Ірану Алі Хаменеї всюди.
Зазначимо, перед цим армія Ізраїлю повідомила, що завдає ударів по військових об'єктах, що належать іранському режиму в Тегерані.
Війна Ізраїля та Ірану
Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію під назвою "Левиний народ", завдавши ударів по об’єктах військової та ядерної інфраструктури Ірану. Унаслідок атаки загинули десятки високопоставлених офіцерів і спеціалістів, причетних до розвитку ядерної програми Тегерана.
Після цього між Ізраїлем та Іраном щодня тривають взаємні обстріли.
За весь період операції Ізраїль завдав по Ірану приблизно 250 ударів по 720 цілях.
Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що Іран має "стратегічний план" знищення його держави.
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