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Майже дві доби перебувала під завалами. У Запоріжжі врятували бульдога

Фото: У Запоріжжі з-під завалів врятували бульдога (t.me/dsns_telegram)
Автор: Олег Васьків

У Запоріжжі під час ліквідації наслідків ракетного удару росіян по житловому будинку врятували бульдога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Песик на прізвисько Міра майже дві доби перебувала під завалами. На щастя, її дістали рятувальники", - зазначили у ДСНС.

За зовнішніми ознаками, чотирилапа неушкоджена. Наразі собаку вже передали її господарям.

Фото: У Запоріжжі з-під завалів врятували бульдога (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, 2 березня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі, будівля зазнала сильних пошкоджень.

До слова, з-під завалів рятувальники деблокували 7 тіл.

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Запоріжжя