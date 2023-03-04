Майже дві доби перебувала під завалами. У Запоріжжі врятували бульдога

"Песик на прізвисько Міра майже дві доби перебувала під завалами. На щастя, її дістали рятувальники", - зазначили у ДСНС.

За зовнішніми ознаками, чотирилапа неушкоджена. Наразі собаку вже передали її господарям.

Фото: У Запоріжжі з-під завалів врятували бульдога (t.me/dsns_telegram)