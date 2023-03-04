Ракетний удар росіян по Запоріжжю: з-під завалів дістали ще два тіла

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару росіян по житловому будинку. З-під завалів рятувальники дістали ще два тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі продовжуються пошукові роботи потенційних постраждалих, триває демонтаж зруйнованих конструкцій. Комунальні служби прибрали вже 333 тонни решток споруди. "З-під завалів деблокували 7 загиблих", - зазначили у ДСНС. На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з головою Запорізької ОВА та мобільна оперативна група апарату Держслужби.