Ракетний удар росіян по Запоріжжю: з-під завалів дістали ще два тіла
У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару росіян по житловому будинку. З-під завалів рятувальники дістали ще два тіла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Наразі продовжуються пошукові роботи потенційних постраждалих, триває демонтаж зруйнованих конструкцій. Комунальні служби прибрали вже 333 тонни решток споруди.
"З-під завалів деблокували 7 загиблих", - зазначили у ДСНС.
На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з головою Запорізької ОВА та мобільна оперативна група апарату Держслужби.
Нагадаємо, 2 березня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі, будівля зазнала сильних пошкоджень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.