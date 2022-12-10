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Майже блекаут. Мер Одеси розповів про ситуацію у місті після обстрілу

Фото: мер Одеси Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Попри відсутність світла в Одесі практично повсюдно, крім об'єктів критичної інфраструктури, у місті є вода, працюють котельні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Одеси Геннадія Труханова.

"Черговий удар ворога по інфраструктурі. Через масштаб руйнувань в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури", - розповів він.

Наразі, за його словами, попри це, в місті є водопостачання та водовідведення. Працюють 11 районних котелень та більшість малих.

"Лікарні та пологові будинки забезпечені електроенергією та водою. Відкриті всі "Пункти Незламності". Всі міські комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Спеціалісти ДТЕК працюють для ліквідації ушкоджень. Ситуація важка, але контрольована", - констатував мер.

Як повідомлялося, в Одесі 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів. Причиною тому стали масштаби руйнувань енергоінфраструктури завдані ударами ворожих дронів цієї ночі.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики.

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Одеса