Практически блэкаут. Мэр Одессы рассказал о ситуации в городе после обстрела

Несмотря на отсутствие света в Одессе практически повсеместно, кроме объектов критической инфраструктуры, в городе есть вода, работают котельни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Очередной удар врага по инфраструктуре. Из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры", - рассказал он.

По его словам, несмотря на это, в городе есть водоснабжение и водоотвод. Работают 11 районных котельных и большинство малых.

"Больницы и роддомы обеспечены электроэнергией и водой. Открыты все "Пункты Несокрушимости". Все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Специалисты ДТЭК работают для ликвидации повреждений. Ситуация тяжелая, но контролируемая", - констатировал мэр.