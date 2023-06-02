Майже 900 вогневих завдань. ЗСУ знищили близько двох рот росіян на Таврійському напрямку

Українські військові на Таврійському напрямку протягом доби виконали 887 вогневих завдань. Воїни знищили та поранили майже дві роти росіян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Загалом було знищено й пошкоджено 34 одиниць озброєння і військової техніки росіян, зокрема:
"Також було знищено 5 складів з боєприпасами ворога", - додав Тарнавський.
Згідно з останніми даними, станом на ранок 2 червня, Російська Федерація втратила близько 208 910 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 540 російських солдатів.
Як пише Global Firepower, російські втрати у війні стали найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.
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