Почти 900 огневых задач. ВСУ уничтожили около двух рот россиян на Таврическом направлении

Украинские военные на Таврическом направлении в течение суток выполнили 887 огневых задач. Воины уничтожили и ранили почти две роты россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
Всего было уничтожено и повреждено 34 единиц вооружения и военной техники россиян, в частности:
"Также было уничтожено 5 складов с боеприпасами врага", - добавил Тарнавский.
Согласно последним данным, по состоянию на утро 2 июня Российская Федерация потеряла около 208 910 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 540 российских солдат.
Как пишет Global Firepower, российские потери в войне стали наибольшими со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.
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