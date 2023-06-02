Почти 900 огневых задач. ВСУ уничтожили около двух рот россиян на Таврическом направлении

Украинские военные на Таврическом направлении в течение суток выполнили 887 огневых задач. Воины уничтожили и ранили почти две роты россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Всего было уничтожено и повреждено 34 единиц вооружения и военной техники россиян, в частности:

командно-штабную машину;

4 танка;

2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";

РЭБ "Поле-21";

2 единицы 2А36 "Гиацинт-Б";

ЗРК ТОР-М2;

ЗРК 3К37 "БУК";

ЗРК "Стрела-10";

БПЛА "Supercam";

дрон-камикаде "Shahed 136";

БПЛА "Орлан-10";

тому подобное.

"Также было уничтожено 5 складов с боеприпасами врага", - добавил Тарнавский.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 2 июня Российская Федерация потеряла около 208 910 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 540 российских солдат.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне стали наибольшими со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.