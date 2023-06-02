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Почти 900 огневых задач. ВСУ уничтожили около двух рот россиян на Таврическом направлении

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Пятница 02 июня 2023 14:38
Почти 900 огневых задач. ВСУ уничтожили около двух рот россиян на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные на Таврическом направлении в течение суток выполнили 887 огневых задач. Воины уничтожили и ранили почти две роты россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Всего было уничтожено и повреждено 34 единиц вооружения и военной техники россиян, в частности:

  • командно-штабную машину;
  • 4 танка;
  • 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";
  • РЭБ "Поле-21";
  • 2 единицы 2А36 "Гиацинт-Б";
  • ЗРК ТОР-М2;
  • ЗРК 3К37 "БУК";
  • ЗРК "Стрела-10";
  • БПЛА "Supercam";
  • дрон-камикаде "Shahed 136";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • тому подобное.

"Также было уничтожено 5 складов с боеприпасами врага", - добавил Тарнавский.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 2 июня Российская Федерация потеряла около 208 910 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 540 российских солдат.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне стали наибольшими со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.

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