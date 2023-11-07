Почти 900 окупантов и пять танков. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на вторник, 7 ноября, составили 890 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 306860 военных. Кроме того, ВСУ подвели 5 танков и уничтожили 21 артсистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 306 860 (+890) человек ликвидировано;

танков - 5293 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 9974 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 7410 (+21) ед.;

РСЗО - 869 ед (+2).;

средства ПВО - 570 ед.;

самолетов - 322 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5557 (+3) ед.;

крылатые ракеты - 1556 ед.;

корабли/катера - 20 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9767 (+23) ед;

специальная техника - 1049 (+2) ед.

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Кроме того, украинские войска сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области и расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного.

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