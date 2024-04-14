ua en ru
Нд, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже 900 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Неділя 14 квітня 2024 07:46
UA EN RU
Майже 900 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages) (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 14 квітня, становлять 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 453 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили 63 автомобілі та 34 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 453 650 (+890) осіб ліквідовано;
  • танків - 7174 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 13 765 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 11 552 (+34) од.;
  • РСЗВ - 1046 (+1) од.;
  • засоби ППО - 758 (+2) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9235 (+34) од.;
  • крилаті ракети - 2089 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15 459 (+63) од.;
  • спеціальна техніка - 1905 (+12) од.

Майже 900 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), росіяни просунулися під Часовим Яром (Донецька область).

В Україні на фронті протягом доби сталося 76 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по 2 районах зосередження особового складу противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
РФ атакує на трьох напрямках, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї, - ISW
РФ атакує на трьох напрямках, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї, - ISW
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський