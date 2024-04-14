Майже 900 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages) (GettyImages)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 14 квітня, становлять 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 453 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили 63 автомобілі та 34 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКому ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 453 650 (+890) осіб ліквідовано;
- танків - 7174 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 13 765 (+20) од.;
- артилерійських систем - 11 552 (+34) од.;
- РСЗВ - 1046 (+1) од.;
- засоби ППО - 758 (+2) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9235 (+34) од.;
- крилаті ракети - 2089 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15 459 (+63) од.;
- спеціальна техніка - 1905 (+12) од.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), росіяни просунулися під Часовим Яром (Донецька область).
В Україні на фронті протягом доби сталося 76 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по 2 районах зосередження особового складу противника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.