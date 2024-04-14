Майже 900 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 14 квітня, становлять 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 453 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили 63 автомобілі та 34 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 453 650 (+890) осіб ліквідовано;

танків - 7174 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 13 765 (+20) од.;

артилерійських систем - 11 552 (+34) од.;

РСЗВ - 1046 (+1) од.;

засоби ППО - 758 (+2) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9235 (+34) од.;

крилаті ракети - 2089 (+1) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 15 459 (+63) од.;

спеціальна техніка - 1905 (+12) од.