Позиційні бої точаться на більшості напрямків, ворог просунувся під Часовим Яром: карти ISW

На фронті в Україні тривають позиційні бої на більшості напрямків, і лінія фронту здебільшого не змінилася. Проте в районі Часового Яру російським окупантам вдалося дещо просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

13 квітня тривали позиційні бої поблизу Кремінної, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на захід від Кремінної в районі Тернів і Торського та на південь від Кремінної в районі Діброви, району Серебрянського лісу та Білогорівки. У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ не вели наступальних дій на Куп'янському напрямку.

Російські джерела стверджували, що 13 квітня ЗСУ завдали удару із застосуванням Storm Shadow по Луганському машинобудівному заводу в окупованому Луганську. На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 квітня, видно стовп диму та пожежі біля цього заводу. Російські окупаційні "чиновники" стверджували, що ЗСУ ударили по Луганському машинобудівному заводу, який російська "влада" начебто готувалася незабаром відновити.

Операція №2 - Донецька область

13 квітня позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута. Позиційні бої тривали на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська біля Виїмки та Спірного, на південь від Сіверська біля Роздолівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від н.п. Часів Яр і продовжили наступальні операції в цьому районі 13 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Кліщіївки (на південний схід від Часового Яру).

Українські військові офіційні особи повідомили, що російські загарбники просунулися до північних околиць Богданівки (на північний схід від н.п. Часів Яр) увечері 12 квітня, але не змогли закріпитися в цьому районі. Українські офіційні особи підкреслили, що ЗСУ все ще контролюють це село.

Російські "воєнкори" продовжували стверджувати, що війська РФ нібито захопили Богданівку та просунулися ближче до Калинівки (на північ від Часового Яру) і далі на захід від Іванівського (на схід від Часового Яру). Російський блогер стверджував, що війська РФ начебто увійшли в мікрорайон Канал (найсхідніший Часів Яр), хоча в ISW не спостерігали подальшого просування росіян на околицях мікрорайону Канал з 4 квітня.

Також тривали бої поблизу мікрорайону Новий (південний схід н.п. Часів Яр); на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Опитного, Андріївки; та на південь від Часового Яру поблизу Південного.

Повідомляється, що 13 квітня війська РФ просунулися на захід і південний захід від Авдіївки, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Міністерство оборони РФ 13 квітня заявило, що частини російських військ нібито захопили Первомайське, хоча експерти ISW оцінювали, що війська РФ захопили населений пункт станом на 9 квітня.

Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ нещодавно просунулися на південній околиці Новокалинового (на північний захід від Авдіївки), на західній околиці Бердичів (на північний захід від Авдіївки), далі на захід у межах Семенівки (на захід від Авдіївки) і на південь від Первомайського (на південний захід від Авдіївки) вздовж траси Е-50 (Донецьк - Покровськ). Інший блогер стверджував, що війська РФ просунулися на 4,95 кілометра в ширину та на 1,6 кілометра в глибину в напрямку Уманського та Яснобродівки (на захід від Авдіївки). При цьому в ISW не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

Бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового, Новобахмутівки та Бердичів; на захід від Авдіївки в районі Семенівки, Уманського, Яснобродівки; і на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського та Нетайлового. Речник бригади ЗСУ, яка діяла на Авдіївському напрямку, заявив, що українські сили відбили механізовані російські атаки на Авдіївському напрямку та знищили колону з невстановленої кількості російської бронетехніки.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід і південний захід від міста Донецьк і продовжили наступальні операції в цьому районі 13 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на південно-східній околиці Красногорівки (на захід від міста Донецька).

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, свідчать про те, що війська РФ нещодавно просунулися під час механізованих штурмів щонайменше загону на північ від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Бої тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Костянтинівки (на захід від Новомихайлівки) та Водяного.

У районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей 13 квітня тривали позиційні бої на тлі повідомлень про активізацію наступальної активності РФ у цьому районі. Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного.

Один російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито дійшли до околиць Урожайного, а інший блогер розповідав, що загарбники увійшли в Урожайне кілька днів тому, але ЗСУ витіснили російські сили з населеного пункту. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ зруйнували міст між Великою Новосілкою та Времівкою, а геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, як російські війська завдають удару по мосту через річку Мокрі Яли на північний схід від Времівки.

"Південна вісь"

13 квітня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Бої тривали біля Роботиного, де, як стверджував російський "воєнкор", війска РФ просунулися на північ уздовж вулиці Сільської. Інший блогер розповідав, що війська РФ нібито відтіснили українські сили з позицій на північний захід від Вербового (на північний схід від Роботиного) і що ЗСУ зараз знаходяться в чотирьох кілометрах від населеного пункту. Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Речниця Південного оперативного командування ЗСУ полковник Наталія Гуменюк заявила, що війська РФ не закріпили стійких позицій у Роботиному.

13 квітня тривали позиційні бої на східному (лівобережжі) Херсонської області в районі Кринок.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 квітня повідомляли, що на фронті в Україні протягом доби було зафіксовано 60 бойових зіткнень. У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти не відмовляються від наміру витіснити Сили оборони із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Також в Міністерстві оборони України розповіли, що село Богданівка у Бахмутському районі, розташоване неподалік Часового Яру, продовжує залишатися під контролем ЗСУ.

Додамо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв про те, що ситуація на сході загострилася. Генерал-Полковник зазначив, що російські загарбники йдуть у штурми з технікою.