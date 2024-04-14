Почти 900 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 14 апреля, составляют 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 453 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 34 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.24 ориентировочно составили: личного состава - около 453 650 (+890) человек ликвидировано;

танков - 7174 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 13 765 (+20) ед.;

артиллерийских систем - 11 552 (+34) ед.;

РСЗО - 1046 (+1) ед.;

средства ПВО - 758 (+2) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9235 (+34) ед.;

крылатые ракеты - 2089 (+1) ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 15 459 (+63) ед.;

специальная техника - 1905 (+12) ед.