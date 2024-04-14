Почти 900 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages) (GettyImages)
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 14 апреля, составляют 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 453 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 34 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 453 650 (+890) человек ликвидировано;
- танков - 7174 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 13 765 (+20) ед.;
- артиллерийских систем - 11 552 (+34) ед.;
- РСЗО - 1046 (+1) ед.;
- средства ПВО - 758 (+2) ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9235 (+34) ед.;
- крылатые ракеты - 2089 (+1) ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 459 (+63) ед.;
- специальная техника - 1905 (+12) ед.
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), россияне продвинулись под Часовым Яром (Донецкой области).
В Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по 2 районам сосредоточения личного состава противника.
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