Майже 90% компаній планують підвищення: на скільки зростуть зарплати українців

У 2024 році переважна більшість опитаних компаній, а саме 87%, підвищать заробітну плату своїм співробітникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, проведеного Європейською бізнес асоціацією ( ЄБА ).

З них 46% планують підвищення до 10%, а 41% - від 10% до 20%. Тільки 1% компаній скорочуватимуть рівень заробітної плати, і 12% планують залишити його без змін. Минулого року до підвищення зарплат вдавались 73% керівників компаній.

Нових людей у наступному році планують наймати 2 з 5 СЕО. Минулого року цей показник був вдвічі меншим. Водночас близько половини компаній, а саме 48% залишать команду без змін, і 12% планують скорочення штату.

В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2024 рік" взяв участь 91 топ-менеджер компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Опитування проводилося з 26 серпня до 4 вересня 2023 року. Дослідження "Прогнози бізнесу" проводиться Асоціацією вже 8-й рік поспіль.

Зарплати під час війни

Нагадаємо, офіційні дані свідчать, що реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни. У черні 2023 року зарплата склала 16 012,38 гривень. Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.

Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2023 року зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.