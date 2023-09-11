Около 90% компаний планируют повышение: на сколько вырастут зарплаты украинцев

В 2024 году подавляющее большинство опрошенных компаний, а именно 87%, повысят заработную плату своим сотрудникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией ( ЕБА ).

Из них 46% планируют повышение до 10%, а 41% - от 10% до 20%. Только 1% компаний будут сокращать уровень заработной платы и 12% планируют оставить его без изменений. В прошлом году повышение зарплат планировали 73% руководителей компаний.

Новых людей в следующем году планируют нанимать 2 из 5 руководителей компаний. В прошлом году этот показатель был вдвое меньше. В то же время, около половины компаний, а именно 48% оставят команду без изменений, и 12% планируют сокращение штата.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2024 год" принял участие 91 топ-менеджер компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опрос проводился с 26 августа по 4 сентября 2023 года. Исследование "Прогнозы бизнеса" проводится Ассоциацией уже 8-й год подряд.

Зарплаты во время войны

Напомним, официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.